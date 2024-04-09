Архитектор: хрущёвкам в центре Калининграда осталось простоять 30 лет

Эксперт отметил, что у каждого здания свой срок эксплуатации: если усреднять, получится около 80 лет. Для более точных расчётов необходимо провести инвентаризацию по каждому строению. «Где-то мы подходим к такому сроку, что осталось этим зданиям лет 30 <…> жизни. Поэтому надо думать, что с этими зданиями делать через 30 лет», — рассказал архитектор.