Мининформ Беларуси ограничил доступ к ряду медиа Латвии, Литвы и Эстонии

Решение о запрете доступа к сайтам двух белорусских (телеканала ОНТ и издательского дома «СБ. Беларусь сегодня») и семи российских СМИ принял Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии. Чиновники этой страны пришли к выводу, что данные ресурсы якобы используются «для поддержки агрессивной российской пропаганды». Белорусская сторона отреагировала на эти действия.