Мининформ Беларуси ограничил доступ к ряду медиа Латвии, Литвы и Эстонии

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к ряду интернет-ресурсов Латвии, Литвы и Эстонии на территории страны, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.
Решение о запрете доступа к сайтам двух белорусских (телеканала ОНТ и издательского дома «СБ. Беларусь сегодня») и семи российских СМИ принял Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии. Чиновники этой страны пришли к выводу, что данные ресурсы якобы используются «для поддержки агрессивной российской пропаганды». Белорусская сторона отреагировала на эти действия.
«В качестве ответной меры Министерством информации на основании уведомления Министерства иностранных дел 8 апреля 2024 года принято решение о запрете деятельности ряда интернет-ресурсов этих государств на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что доступ к данным ресурсам в Беларуси ограничен.
Ранее в Миниформе осудили подобные действия латвийских властей, назвав их недопустимыми и направленными на ограничение свободы слова и целенаправленное лишение граждан Латвии права на получение полной и объективной информации.
Медийные контрсанкции
В июле 2023 года в Беларуси были одобрены поправки в закон «О средствах массовой информации». Согласно им, предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории республики в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских масс-медиа.
Нормы об ответных санкциях против СМИ недружественных стран действуют также в России.