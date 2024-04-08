Более 34 миллионов евро: Таможенная служба отчиталась о сборах за неделю

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. За прошедшую неделю с 1 по 7 апреля сборы Таможенной службы (ТС) в государственный бюджет Молдовы составили 692,4 миллиона леев (около 34,6 миллиона евро).
По информации ТС, за указанную неделю физические лица ввезли в Молдову товары, таможенные сборы от которых составили более 20,2 миллиона леев, что составляет 2,9% от всей суммы пошлин и сборов за данный период.
За неделю было составлено 12 427 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 55 231 пересечений границы.
Всего с начала этого года сотрудникам Таможенной службы удалось собрать в государственную казну страны 9,12 миллиарда леев, что составляет 112,5% от запланированного объема.
Все собранные средства поступают в фонд национального бюджета и далее перераспределяются на начисление заработных плат, соцвыплат и развитие инфраструктуры, отмечает пресс-служба ТС.