Профицит по весне считают: бюджетные показатели в марте заметно улучшились

По итогам первого квартала бюджетная картина, как следует из обнародованных в понедельник данных Минфина, в сравнении с результатами двух месяцев года заметно изменилась. В январе—феврале опережающее заключение контрактов и авансирование расходов привели к росту дефицита федерального бюджета почти до его запланированной на год величины — 1,474 трлн руб., или 0,8% ВВП. В марте же зафиксирован существенный профицит — 867 млрд руб., который снизил накопленный по итогам первого квартала дефицит более чем вдвое, до 607 млрд руб., или 0,3% ВВП.