Профицит по весне считают: бюджетные показатели в марте заметно улучшились

По итогам первого квартала бюджетная картина, как следует из обнародованных в понедельник данных Минфина, в сравнении с результатами двух месяцев года заметно изменилась. В январе—феврале опережающее заключение контрактов и авансирование расходов привели к росту дефицита федерального бюджета почти до его запланированной на год величины — 1,474 трлн руб., или 0,8% ВВП. В марте же зафиксирован существенный профицит — 867 млрд руб., который снизил накопленный по итогам первого квартала дефицит более чем вдвое, до 607 млрд руб., или 0,3% ВВП.
Мартовскому профициту (последний раз месячный положительный баланс бюджета фиксировался в ноябре 2023-го) способствовали как заметный рост доходов относительно февраля, так и снижение расходов.
Если в январе поступления в бюджет составили 2,4 трлн руб., в феврале — 2,6 трлн, то в марте они выросли до 3,7 трлн руб.
Годовое же сравнение доходов (первый квартал 2024-го к первому кварталу 2023-го) из-за эффекта низкой базы выглядит еще более впечатляющим — плюс 53,5%, до 8,719 трлн руб. Заметно прибавили обе составляющие доходной части. Ненефтегазовые поступления января—марта равны 5,791 трлн руб. (плюс 43,2% к такому же периоду прошлого года). Разбивки по налогам Минфин традиционно для последних двух лет не дает, сообщая лишь сборы главного по объему российского налога, НДС (более половины всех ненефтегазовых доходов), — это 3,356 трлн руб. (речь идет о всех поступлениях налога — «внутренних» и «импортных»). Прирост НДС к такому же периоду прошлого года — 24,6%.
Нефтегазовые доходы первых трех месяцев года выросли на 79,1% к прошлому январю—марту, до 2,928 трлн руб.
Существенный рост такие поступления показали именно в марте — плюс почти 40% к февралю. Причиной этого при фактически стабильной цене нефти (налоги рассчитывались еще из февральской цены Urals — $68,3 за баррель) стал календарный фактор: в бюджет влились поступления налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают четыре раза в год (см. «Ъ» от 4 апреля).
Объем расходов федерального бюджета по итогам первого квартала составил 9,326 трлн руб., что выше уровня сопоставимого периода 2023 года на 20,1%. В марте наращивание расходов в связи с завершением «сезона авансов» прекратилось: если в феврале траты составили 4 трлн, то в марте заметно меньше — 2,8 трлн руб.