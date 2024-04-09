Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на 9 апреля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 9 апреля, вторник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 9 апреля, вторник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2550 рубля, 1 евро — 3,5243 BYN, 100 российских рублей — 3,5136 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 8 апреля, понедельник, выглядели так: 1 доллар США равен 3,2544 рубля, 1 евро — 3,5270 BYN, 100 российских рублей — 3,5185 белорусского рубля. То есть курс доллара повысился, а вот курс евро и курс российского рубля снизились во вторник, 9 апреля.
Тем временем посол России Борис Грызлов сказал, что в Беларуси могут производить внутрирегиональные самолеты «Байкал» и «Ладога».