СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО

«Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров-участников военной операции. Ведомство настаивает на предоставлении им приоритета при регистрации на рейсы и при досмотре», — говорится в статье.
Как утверждается в материале, агентство попросило авиаперевозчиков исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, а также грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам. Росавиация призвала оказывать содействие на всех этапах перевозки, говорится в статье.
Агентство также призвало сотрудников авиакомпаний принимать неотложные решения для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы, следует из материала.