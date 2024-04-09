СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО

Как утверждается в материале, агентство попросило авиаперевозчиков исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, а также грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам. Росавиация призвала оказывать содействие на всех этапах перевозки, говорится в статье.