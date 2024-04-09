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СМИ: Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников СВО

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Росавиация рекомендовала предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам военной операции на Украине, пишет РБК со ссылкой на телеграмму, направленную ведомством в авиакомпании.

Источник: © РИА Новости

«Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров-участников военной операции. Ведомство настаивает на предоставлении им приоритета при регистрации на рейсы и при досмотре», — говорится в статье.

Как утверждается в материале, агентство попросило авиаперевозчиков исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, а также грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам. Росавиация призвала оказывать содействие на всех этапах перевозки, говорится в статье.

Агентство также призвало сотрудников авиакомпаний принимать неотложные решения для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы, следует из материала.