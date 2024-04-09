Новое судно «Вадим Туманов» поможет в добыче золота на севере Хабаровского края

В Китае для работы на севере Хабаровского края построили и спустили на воду судно «Вадим Туманов» грузоподъемностью 1 120 тонн. Предприниматель из Владивостока намерен с помощью этого транспорта начать разработку золоторудного месторождения в Аяно-Майском муниципальном районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Предприниматель планирует добывать золото на реке Лантарь в Аяно-Майском районе. Но для этого туда нужно доставить необходимые грузы и людей, чем займётся новое судно класса «река-море».



— Порт приписки судна — Владивосток, — отметили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края. — Транспорт получил имя в честь легендарного пионера старательского движения в Советском Союзе Вадима Туманова. В начале 1970-х годов он основал в Хабаровском крае первую золотодобывающую артель «Алдан», из которой потом появились артели «Восток» и «Амур». Сейчас Вадим Туманов проживает в Москве. Его рассказы легли в основу романа Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча». Владимир Семёнович Высоцкий также посвятил Туманову песню.