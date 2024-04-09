Роспотребнадзор закрыл супермаркет «Пятёрочка» в центре Красноярска

Как рассказали в ведомстве, горожане неоднократно жаловались на наличие грызунов в магазине на ул. Перенсона, 29.
«Во время проверки по результатам проведенной зоологической оценки уровень заселенности торгового объекта грызунами составил 18 особей на 1000 м², что превышает эпидемиологически установленный нормируемый показатель в 36 раз!», — сообщили в пресс-службе Управления.
В отношении ООО «Агроторг» составлен протокол о временном запрете деятельности, а также возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела переданы в Центральный районный суд города.