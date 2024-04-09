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Роспотребнадзор закрыл супермаркет «Пятёрочка» в центре Красноярска

Сотрудники краевого Управления Роспотребнадзора провели выездную проверку магазина «Пятёрочка» в центре Красноярска. Итогом стало применение временного запрета на осуществление деятельности супермаркета.

Как рассказали в ведомстве, горожане неоднократно жаловались на наличие грызунов в магазине на ул. Перенсона, 29.

«Во время проверки по результатам проведенной зоологической оценки уровень заселенности торгового объекта грызунами составил 18 особей на 1000 м², что превышает эпидемиологически установленный нормируемый показатель в 36 раз!», — сообщили в пресс-службе Управления.

В отношении ООО «Агроторг» составлен протокол о временном запрете деятельности, а также возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела переданы в Центральный районный суд города.

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