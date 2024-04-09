Китай хочет приморский мед, масло и торты: 70 компаний впечатлились российским бизнесом

Три приморские компании приняли участие в самой статусной и одной из крупнейших международных выставок продовольственных товаров «China Food & Drinks Fair 2024» (18+), которая прошла в китайском городе Чэнду. На мероприятии предприниматели нашли бизнес-партнеров и зарубежных покупателей для своей продукции, сообщает ИА UssurMedia.
Выставка «China Food & Drinks Fair» проводится с 1955 года, ее площадь превышает 100 тысяч кв. м. Ежегодно в ней участвует около 3 тысяч экспонентов и 150 тысяч покупателей. На ней представлены продукты питания и напитки со всего мира, а также пищевое оборудование, пишет Центр «Мой бизнес».
От Приморского края в выставке приняли участие: ООО «Спутник» — производство подсолнечного и соевого масла, пшеничной муки и других продуктов питания под брендом «Русь Восточная»; ООО «Планета» — оптовая торговля кондитерскими изделиями; ООО «Славный мед» — производство 15 разновидностей мёда.
Эти компании подали заявку в центр «Мой бизнес» Приморского края на предоставление бесплатной услуги «Организация участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях». Центр поддержки экспорта Приморского края оплатил участие компаний в выставке и построил стенд для презентации приморской продукции.
За три дня на выставке приморские предприниматели провели переговоры с представителями более 70 компаний из КНР, специализирующихся на импорте пищевой продукции из России, также получено около 300 контактов потенциальных китайских бизнес-партнеров. На данный момент приморские и китайские компании продолжают переговоры об экспорте продуктов питания из Приморья в КНР.
«Мы регулярно организуем участие в международных выставках по всему миру для приморских компаний. Эта государственная мера поддержки для предпринимателей доказала свою эффективность. В результате таких поездок приморские предприниматели заявляют о себе на новых зарубежных рынках, заключают экспортные контакты на поставку своей продукции за рубеж», — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Приморского края Наталья Акимова.