Китай хочет приморский мед, масло и торты: 70 компаний впечатлились российским бизнесом

Выставка «China Food & Drinks Fair» проводится с 1955 года, ее площадь превышает 100 тысяч кв. м. Ежегодно в ней участвует около 3 тысяч экспонентов и 150 тысяч покупателей. На ней представлены продукты питания и напитки со всего мира, а также пищевое оборудование, пишет Центр «Мой бизнес».