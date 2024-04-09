Благодаря Восточному выезду в Зауфимье построят новый жилой микрорайон

Открывшийся в Уфе Восточный выезд соединил трассу М-5 с проспектом Салавата Юлаева. А в будущем с проспекта Салавата можно будет выехать на трассу М-7 через улицу Галле. Работы на этом участке уже начались.
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, «эти десять километров дороги тянут за собой и жилищное строительство».
— Поэтому сейчас, по сути, начинается новый этап развития Зауфимья, — сказал он. — По предварительной оценке, это пять-шесть миллионов квадратных метров, где смогут комфортно проживать около 20 тысяч человек.
Власти заводят на эту территорию воду, газ и электричество.
Напомним, проезд по Восточному выезду для легковых автомобилей будет стоить ночью 20 рублей, а в дневное время — 100 рублей.
— Мы анализировали эти ставки, это вполне доступно и конкурентно, потому что многие другие объекты, которые строились по концессии, имеют большую стоимость проезда, — сказал глава РБ. — Посмотрим, как это работает.
Также Радий Хабиров рассказал, что сейчас ведётся интенсивная работа по проекту создания участка новой российской трассы М-12. Также он добавил, что власти уже запустили уфимский Нагаевский путепровод, а в этом году завершат реконструкцию старого арочного моста через реку Белую в Уфе. В следующем же году планируется сдать после ремонта и Шакшинский мост.
— Но впереди у нас работы по трём мостам, — уточнил Радий Фаритович. — Очень насущная задача — реконструкция Затонского моста, мы также спроектировали новый мост через Белую в районе торгового центра «Мега» и начали переговоры с рядом компаний по поводу финансовой схемы строительства моста в створе Интернациональной улицы.