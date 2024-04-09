Благодаря Восточному выезду в Зауфимье построят новый жилой микрорайон

Также Радий Хабиров рассказал, что сейчас ведётся интенсивная работа по проекту создания участка новой российской трассы М-12. Также он добавил, что власти уже запустили уфимский Нагаевский путепровод, а в этом году завершат реконструкцию старого арочного моста через реку Белую в Уфе. В следующем же году планируется сдать после ремонта и Шакшинский мост.