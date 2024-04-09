Седьмой промышленный форум «Техно Лето» состоится в Хабаровске

— Горнодобывающая промышленность играет важную роль в экономическом развитии Хабаровского края. Профессионалам этой области необходимо оставаться в курсе современных исследований и разработок в области новых технологий и оборудования, а также обмениваться опытом и знаниями. Специализированная выставка представляет собой возможность изучить новые методы, получить большой объем полезной информации в короткий срок и ознакомиться с новейшими техническими новинками и оборудованием, — рассказали организаторы «Техно Лето» — «Хабаровская международная ярмарка».