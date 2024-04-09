Седьмой промышленный форум «Техно Лето» состоится в Хабаровске

В Хабаровске с 16 по 18 мая пройдет седьмой промышленный форум «Техно Лето». Мероприятие соберет представителей разных отраслей промышленности на площадке арены «Ерофей». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Посетители форума увидят специализированные выставки: «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона», «Энергетика. Энергосбережение», «Автоматизация. Безопасность Связь», «Технодрев. Дальний Восток» и «Транспорт. Техника. Сервис. Перевозки».
— Горнодобывающая промышленность играет важную роль в экономическом развитии Хабаровского края. Профессионалам этой области необходимо оставаться в курсе современных исследований и разработок в области новых технологий и оборудования, а также обмениваться опытом и знаниями. Специализированная выставка представляет собой возможность изучить новые методы, получить большой объем полезной информации в короткий срок и ознакомиться с новейшими техническими новинками и оборудованием, — рассказали организаторы «Техно Лето» — «Хабаровская международная ярмарка».
Форум предоставит возможность увидеть уникальные технические новинки, а также узнать о продукции меньшего формата. В программе — круглые столы, конференции, презентации для специалистов. Это мероприятие — известная площадка для встречи представителей бизнеса, науки и администрации, признанная специалистами за эффективность.