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В Красноярске построят завод по производству электрогенераторных установок

В проект планируют инвестировать до 1 млрд рублей.

Источник: Reuters

В Красноярске к 2026 году построят завод электрогенераторных установок с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири.

Соглашение о строительстве завода Корпорация развития Енисейской Сибири заключила с ООО «МегаВатт». Планируется, что завод появится в Советском районе рядом с алюминиевым заводом.

Предполагаемый объём инвестиций в проект — до 1 млрд рублей. Запустить завод планируют уже к 2026 году. На данный момент проводится подготовка и оформление документации.

После выхода предприятия на полную производственную мощность планируется выпускать порядка 60 единиц продукции в месяц; мощность электрогенераторных установок будет составлять от 16 кВт до 1500 кВт. Ожидается появление 220 новых рабочих мест.

В дальнейшем производимые в Красноярске генераторные установки планируют поставлять не только в Красноярский край, но и в регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае разворачивают производство вездеходов. В проект инвестировано более 92,5 млн рублей.

экономика