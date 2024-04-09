В Красноярске построят завод по производству электрогенераторных установок

В Красноярске к 2026 году построят завод электрогенераторных установок с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири.
Соглашение о строительстве завода Корпорация развития Енисейской Сибири заключила с ООО «МегаВатт». Планируется, что завод появится в Советском районе рядом с алюминиевым заводом.
После выхода предприятия на полную производственную мощность планируется выпускать порядка 60 единиц продукции в месяц; мощность электрогенераторных установок будет составлять от 16 кВт до 1500 кВт. Ожидается появление 220 новых рабочих мест.
В дальнейшем производимые в Красноярске генераторные установки планируют поставлять не только в Красноярский край, но и в регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае разворачивают производство вездеходов. В проект инвестировано более 92,5 млн рублей.