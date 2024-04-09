Электрогазосварщик — одна из самых востребованных рабочих профессий в Иркутской области

Этой весной заработная плата сварщиков в Приангарье выросла и доходит до 200 тысяч рублей, сообщили в министерстве труда и занятости Иркутской области.
«Сейчас пользуются повышенным спросом у работодателей региона бетонщики, каменщики, плотники, арматурщики. Электрогазосварщики также входят в топ востребованных на рынке труда профессий. Эти специалисты нужны в строительной, машиностроительной, авиастроительной, судостроительной, газовой и нефтяной сферах. Востребованность профессии в Иркутской области и увеличение заработной платы говорят о росте интереса к ней и повышении уровня занятости в регионе. С начала текущего года на портале “Работа России” было размещено более 1300 вакансий для специалистов этой сферы», — прокомментировал министр труда и занятости Кирилл Клоков.
Обучение этой профессии предлагают филиалы Кадрового центра Иркутской области на базе местных учебных заведений. Десять соискателей из разных районов сейчас проходят переподготовку в Центре обучения и содействия трудоустройству Иркутской области. В других учебных центрах и техникумах на эту специальность также повышенный спрос, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Нашими студентами уже со второго курса интересуются крупные работодатели с хорошими предложениями. Сегодня сварщиками ребята идут мотивированно и осознанно», — сказал мастер производственного обучения Иркутского техникума авиастроения и металлообработки Дмитрий Коломин.
Филиалы Кадрового центра Иркутской области готовы предложить соискателям 40 образовательных программ для переобучения в рамках президентского нацпроекта «Демография» — по самым разным рабочим профессиям. Ознакомиться с ними и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России», а также в филиалах Кадрового центра, адреса и телефоны которых размещены на официальном сайте минтруда региона: clck.ru/s3iem.