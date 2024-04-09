Электрогазосварщик — одна из самых востребованных рабочих профессий в Иркутской области

«Сейчас пользуются повышенным спросом у работодателей региона бетонщики, каменщики, плотники, арматурщики. Электрогазосварщики также входят в топ востребованных на рынке труда профессий. Эти специалисты нужны в строительной, машиностроительной, авиастроительной, судостроительной, газовой и нефтяной сферах. Востребованность профессии в Иркутской области и увеличение заработной платы говорят о росте интереса к ней и повышении уровня занятости в регионе. С начала текущего года на портале “Работа России” было размещено более 1300 вакансий для специалистов этой сферы», — прокомментировал министр труда и занятости Кирилл Клоков.