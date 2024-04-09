В Приангарье за пять лет значительно снизился объём незаконных вырубок леса

Вопрос противодействия преступности в сфере лесного хозяйства — один из самых острых для нашего региона, — сказал во время заседания глава региона. — Важность мероприятий по борьбе с незаконными заготовками древесины не нужно недооценивать, их нужно постоянно совершенствовать в соответствии с реальными вызовами. Мы все должны подойти к обсуждению этого вопроса с большой ответственностью и пониманием того, что ситуацию можно и нужно изменить. Но чтобы этого добиться, важно определить общий вектор работы всех причастных к проблеме ведомств и организаций.
По статистике, количество незаконных рубок в 2023 году снизилось до почти 500 подтверждённых случаев (с более чем 2,1 тысяч), объём нелегальных рубок уменьшился до 29 тысяч кубометров древесины (с 435 тысяч). Ущерб от действий чёрных лесорубов в прошлом году оценили в 322,3 миллиона рублей (в 2019-м он составлял 2,6 миллиарда). По всем выявленным фактам нарушений были возбуждены уголовные дела, установлено 250 подозреваемых.
В целом ситуация в Иркутской области имеет динамику на снижение по всем контролируемым показателям, — отметил заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Юрий Иванько. — В целях повышения межведомственного взаимодействия по борьбе с незаконными рубками и оборотом древесины предлагаю продолжить реализацию мер, давших положительную динамику в предыдущие годы — осуществлять оперативный пересмотр маршрутов патрулирования лесов с учетом информации о местах совершения лесных правонарушений, увеличить кратность межведомственных профилактических мероприятий, совместно с полицией выработать комплекс дополнительных мер для борьбы с незаконными рубками.
Как показывает анализ, немалая часть правонарушений происходит на землях арендаторов лесного фонда, — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев. — Считаем правильным, чтобы они также были включены в работу по борьбе с незаконными рубками, несли ответственность за доверенный им государством лес. Проработаем с коллегами предложения по изменению на федеральном уровне этой ситуации. У нас сегодня четкая позиция — мы готовы сопровождать лесозаготовителей и переработчиков, помогать с организацией экспорта, но только тем, кто работает профессионально, честно и без нарушений. Это главный наш посыл участникам рынка.
Патрулирование лесов продолжится и в текущем году. Его планируют проводить чаще. Для выявления незаконной заготовки древесины будут использовать беспилотники и фотоловушки.