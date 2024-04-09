В Приангарье за пять лет значительно снизился объём незаконных вырубок леса

Вопрос противодействия преступности в сфере лесного хозяйства — один из самых острых для нашего региона, — сказал во время заседания глава региона. — Важность мероприятий по борьбе с незаконными заготовками древесины не нужно недооценивать, их нужно постоянно совершенствовать в соответствии с реальными вызовами. Мы все должны подойти к обсуждению этого вопроса с большой ответственностью и пониманием того, что ситуацию можно и нужно изменить. Но чтобы этого добиться, важно определить общий вектор работы всех причастных к проблеме ведомств и организаций.