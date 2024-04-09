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В Красноярском крае к навигации по Енисею готовят более 400 судов

На судоремонтных предприятиях в два раза увеличилась интенсивность работ.

Источник: Енисейское речное пароходство

Работники плавательных средств Енисейского речного пароходства вернулись после завершения межнавигационных отпусков. До начала нового навигационного сезона осталось менее месяца, капитаны готовят судна к плаваниям.

Подготовка флота ведётся совместными силами береговых подразделений и экипажей судов. На судоремонтных предприятиях в два раза увеличилась интенсивность работ.

Всего в Енисейском речном пароходстве более 400 судов готовят к работе. На основной части суден проводят текущий ремонт, некоторая часть проходит через более затратные ремонтные работы. Ещё на части флота проводят капитальный ремонт — замену двигателей, силовых установок дизель-генераторов, отопительных котлов и т. п.

Несколько буксиров, барж и плавкранов будут переоборудованы для присвоения более высоких классов плавания «М», «М-ПР» и «М-СП». Это позволит пароходству увеличить мощность флота, задействованного для работы в Енисейском заливе.

В этом году в навигацию выйдут шесть новых барж «морского» класса, четыре из них были получены в 2023 году, ещё две — в 2022 году. В 2024 году флот пополнят ещё четыре баржи.

«Качественному и своевременному выполнению судоремонтной программы мы придаём огромное значение. Лето в Сибири короткое, у речников каждая минута на счету, поэтому, учитывая важность стоящих перед нами задач, необходимо исключить риск поломок и простоя флота в течение навигации», — подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Напомним, что Енисейское речное пароходство осуществляет доставку грузов по Енисею, обеспечивая функционирование Норильского промышленного района, реновацию Норильска и другие направления.

В навигацию 2023 года компания доставила 3,3 млн тонн грузов. Затраты на ремонт и модернизацию флота в 2024 году прогнозируются в объеме 1,23 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.