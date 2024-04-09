В Красноярском крае к навигации по Енисею готовят более 400 судов

Всего в Енисейском речном пароходстве более 400 судов готовят к работе. На основной части суден проводят текущий ремонт, некоторая часть проходит через более затратные ремонтные работы. Ещё на части флота проводят капитальный ремонт — замену двигателей, силовых установок дизель-генераторов, отопительных котлов и т. п.

Несколько буксиров, барж и плавкранов будут переоборудованы для присвоения более высоких классов плавания «М», «М-ПР» и «М-СП». Это позволит пароходству увеличить мощность флота, задействованного для работы в Енисейском заливе.

В этом году в навигацию выйдут шесть новых барж «морского» класса, четыре из них были получены в 2023 году, ещё две — в 2022 году. В 2024 году флот пополнят ещё четыре баржи.