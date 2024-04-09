В Красноярском крае к навигации по Енисею готовят более 400 судов

Работники плавательных средств Енисейского речного пароходства вернулись после завершения межнавигационных отпусков. До начала нового навигационного сезона осталось менее месяца, капитаны готовят судна к плаваниям.
Подготовка флота ведётся совместными силами береговых подразделений и экипажей судов. На судоремонтных предприятиях в два раза увеличилась интенсивность работ.
Всего в Енисейском речном пароходстве более 400 судов готовят к работе. На основной части суден проводят текущий ремонт, некоторая часть проходит через более затратные ремонтные работы. Ещё на части флота проводят капитальный ремонт — замену двигателей, силовых установок дизель-генераторов, отопительных котлов
Несколько буксиров, барж и плавкранов будут переоборудованы для присвоения более высоких классов плавания «М», «М-ПР» и «М-СП». Это позволит пароходству увеличить мощность флота, задействованного для работы в Енисейском заливе.
«Качественному и своевременному выполнению судоремонтной программы мы придаём огромное значение. Лето в Сибири короткое, у речников каждая минута на счету, поэтому, учитывая важность стоящих перед нами задач, необходимо исключить риск поломок и простоя флота в течение навигации», — подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.
Напомним, что Енисейское речное пароходство осуществляет доставку грузов по Енисею, обеспечивая функционирование Норильского промышленного района, реновацию Норильска и другие направления.
В навигацию 2023 года компания доставила 3,3 млн тонн грузов. Затраты на ремонт и модернизацию флота в 2024 году прогнозируются в объеме 1,23 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.