Молодые специалисты со всей России поборются за жилье во Владивостоке

О старте проекта «Столица молодых» заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Как сообщил в своем telegram-канале глава региона, Владивосток обладает огромными возможностями для развития молодежи, подтверждением тому стало присвоение городу статуса Молодежной столицы России.
«У Владивостока — огромный потенциал, и для его развития, безусловно, нужны молодые талантливые креативные ребята. При этом мы понимаем, что один из решающих факторов при выборе места жительства для молодого человека — это наличие жилья. Поэтому решили провести конкурс и предоставить арендные квартиры с возможностью выкупа тем, кто уже работает или до 1 июля трудоустроится в организации и предприятия социальной сферы, экономики, молодежной политики либо на госслужбу», — отметил Олег Кожемяко.
Конкурсный отбор кандидатов стартует 10 апреля и продлится до конца месяца. Будущие жители Приморья должны быть гражданами Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, иметь среднее профессиональное или высшее образование и не иметь собственной жилой недвижимости. Еще один важный критерий: конкурсанты должны уже работать или до 1 июля трудоустроиться в одной из сфер: «социальное развитие», «экономическое развитие», «молодежная политика» и «государственная или муниципальная служба».
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