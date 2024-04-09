Молодые специалисты со всей России поборются за жилье во Владивостоке

«У Владивостока — огромный потенциал, и для его развития, безусловно, нужны молодые талантливые креативные ребята. При этом мы понимаем, что один из решающих факторов при выборе места жительства для молодого человека — это наличие жилья. Поэтому решили провести конкурс и предоставить арендные квартиры с возможностью выкупа тем, кто уже работает или до 1 июля трудоустроится в организации и предприятия социальной сферы, экономики, молодежной политики либо на госслужбу», — отметил Олег Кожемяко.