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Переходим на солнечную энергию: Где в Кишиневе и пригородах не будет электричества во вторник, 9 апреля

Где 9 апреля, во вторник не будет света — публикуем адреса.

9 апреля пройдут плановые отключения электричества Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 9 апреля 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.

Кишинев, сектор Буюкань:

  • 31 августа 1989 г. 161, Александру Лэпушняну 1−9, 2−24, Алексей Щусев 106, 137−149, Букурешть 116, Тома Чорбэ 5, 10, с 10:50—17:00.

Кишинев, сектор Буюкань, Дурлешты:

  • ул. Каля Унирий, Дечебал, Думбрава, Думбравий, Грибов, Михай Эминеску, Николае Тестемицану, Пэчий, Подгоренилор, Рэжешилор, Резистентей, ул. Резистентей 1, ул. Резистентей 2, ул. Вовинтени, ул. Вовинтени 3 частично, с 11:00 до 17:00.

Кишинев, сектор Центр:

  • ул. Академии, 15/2 с 14:00 до 17:30.
  • ул. Друмул Вийлор, с 09:30 до 13:30.

Кишинев, сектор Центр, Кодру:

  • ул. Кымпулуй, Кодру частично, в интервале времени с 09:30 до 17:30.

Кишинев, сектор Чеканы:

  • ул. Узинелор 96/2, 96/3 в интервале времени с 13:30 до 17:00.

Кишинев, сектор Чокана, коммуна Бубуечь:

  • ул. Господарилор, Штефан чел Маре ши Сфынт, в интервале времени с 09:00 до 13:00.

Кишинев, сектор Чокана, коммуна Колоница:

  • ул. Басарабей, Каля Басарабей, Каля Стрэмошилор, Колоница, Дойна и Ион Алдя Теодорович, Фынтына луй Раду, Ион Ватаману, Мештерул Маноле, Петру Рареш, Тейлор с 13:00 до 17:00.

Кишинев, сектор Чокана, коммуна Тогатин:

  • ул. Андрея Дога, Чокырлией, Индепенденцей, Николае Шулак, Сперанцей, Валя Трандафирилор, село Бунець с 10:15—17:00.

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