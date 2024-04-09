За неделю экспорт рыбы из Приморья и с Сахалина достиг 52 тысяч тонн

Россельхознадзор с начала 2024 года из Приморья и с Сахалина экспортировал 4 738 партий рыбы и морепродуктов общим весом в 277 979,8 тонны, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
За прошлую неделю, то есть в период с 1 по 7 апреля, Россельхознадзор оформил на экспорт 616 партий рыбы с общим весом 52 415,4 тонны, при этом еще неделей ранее число партий составляло 466.
Также специалисты оформили 409 сертификатов на вывоз водных биологических ресурсов в Китай, 216 — в Республику Корея, один — в Европейский союз.
Напомним, ранее мы писали, что Приморье и Сахалин побили рекорд по экспорту рыбной продукции 2019 года. Для вывоза в Китай было оформлено 22,5 тысячи тонн рыбной продукции, в Республику Корею — 6,1 тысячи тонн, а в Японию — 0,6 тысячи. Небольшие партии отправили в Израиль, Тайвань и ОАЭ.