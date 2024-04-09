За неделю экспорт рыбы из Приморья и с Сахалина достиг 52 тысяч тонн

Напомним, ранее мы писали, что Приморье и Сахалин побили рекорд по экспорту рыбной продукции 2019 года. Для вывоза в Китай было оформлено 22,5 тысячи тонн рыбной продукции, в Республику Корею — 6,1 тысячи тонн, а в Японию — 0,6 тысячи. Небольшие партии отправили в Израиль, Тайвань и ОАЭ.