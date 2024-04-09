На имущество свинокомплекса из Новосибирской области наложили арест

Напомним, что в Колыванском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Ему вменяют часть 1 статьи 250 (загрязнение вод), часть 1 статьи 254 (порча земли) и часть 4 статьи 261 УК России (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

По версии следствия, в конце апреля 2022 года глава предприятия в нарушение законодательства об охране окружающей среды с целью уменьшения производственных затрат под видом удобрения почв дал указание подчиненному работнику перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов.

— Ущерб от преступлений составил более 3 миллиардов рублей, к АО «Кудряшовское» заявлены исковые требования на соответствующую сумму, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Следует отметить, что Владимир Гавриленко был задержан в середине октября 2022 года, а в ноябре 2022 года новым руководителем свинокомплекса была назначена Галина Иртуганова. Одной из своих задач после назначения она назвала «взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов».