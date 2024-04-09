На имущество свинокомплекса из Новосибирской области наложили арест

Напомним, что в Колыванском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Ему вменяют часть 1 статьи 250 (загрязнение вод), часть 1 статьи 254 (порча земли) и часть 4 статьи 261 УК России (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
По версии следствия, в конце апреля 2022 года глава предприятия в нарушение законодательства об охране окружающей среды с целью уменьшения производственных затрат под видом удобрения почв дал указание подчиненному работнику перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов.
— Ущерб от преступлений составил более 3 миллиардов рублей, к АО «Кудряшовское» заявлены исковые требования на соответствующую сумму, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.
— Для обеспечения исполнения судебных решений по заявленным искам и.о. прокурора Колыванского района обратился в суд с ходатайством об аресте принадлежащего гражданскому ответчику имущества. Суд с доводами прокурора согласился, 05.04.2024 принято решение о наложении ареста на имущество АО «Кудряшовское» в пределах исковой суммы (более 3 миллиардов рублей), — пояснили в надзорном ведомстве.
В пресс-службе прокуратуры добавили, что принятые меры дадут возможность обеспечить возмещение экологического вреда в полном объеме.
Ранее «Прецедент» сообщал, что жителя Тывы начали судить в Новосибирске за осквернение вечного огня на Монументе Славы. Редакция также писала о том, что адвокат новосибирского ученого Кабова обратился к научному сообществу за помощью в защите своего клиента. Читайте также: суд оштрафовал дрессировщика за невыносимые условия содержания пятерых медведей.
Егор САФРОНОВ.