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В Перми начали снос аварийных домов по улице Карпинского

В ноябре в их отношении был введен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Комсомольская правда

В Перми начали снос аварийных домов на улице Карпинского. Под экскаватором оказались два дома — № 58 и 56. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства города.

Напомним, что в ноябре прошлого года в отношении этих домов был введен режим чрезвычайной ситуации. Существовала опасность обрушения несущих конструкций. В доме по улице Карпинского, 56 жителей эвакуировали. В доме по улице Карпинского, 58 никто не жил.

Кроме этого, завершается снос аварийных домов по улицам Социалистическая, 17, Яранская, 17 и Полевая, 2. С начала года в Перми снесено 36 расселённых аварийных домов.

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