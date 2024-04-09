В Перми начали снос аварийных домов по улице Карпинского

В Перми начали снос аварийных домов на улице Карпинского. Под экскаватором оказались два дома — № 58 и 56. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства города.
Напомним, что в ноябре прошлого года в отношении этих домов был введен режим чрезвычайной ситуации. Существовала опасность обрушения несущих конструкций. В доме по улице Карпинского, 56 жителей эвакуировали. В доме по улице Карпинского, 58 никто не жил.
Кроме этого, завершается снос аварийных домов по улицам Социалистическая, 17, Яранская, 17 и Полевая, 2. С начала года в Перми снесено 36 расселённых аварийных домов.