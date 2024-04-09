В Перми начали снос аварийных домов по улице Карпинского

Напомним, что в ноябре прошлого года в отношении этих домов был введен режим чрезвычайной ситуации. Существовала опасность обрушения несущих конструкций. В доме по улице Карпинского, 56 жителей эвакуировали. В доме по улице Карпинского, 58 никто не жил.