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Аэропорт Шереметьево запустит межтерминальные поезда в июне

Аэропорт Шереметьево запустит межтерминальные поезда из терминалов D, E, F до терминалов B и C в июне 2024 года, когда авиакомпания «Победа» переведет выполнение рейсов по России в терминал D. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук.

Источник: AP 2023

«Запустят (межтерминальные поезда в аэропорту Шереметьево — прим. Агентства “Москва”), это обязательное условие», — сказал Тыщук.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево Агентству «Москва» подтвердили запуск движения межтерминальных поездов в июне.

«Запуск движения поездов межтерминального перехода с возобновлением работы терминала D подтверждаем», — уточнили в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» планирует перевод федеральных рейсов в терминал D аэропорта Шереметьево с 1 июня 2024 года.

В июне 2022 года пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что движение межтерминальных поездов из терминалов D, E, F до терминалов B и C приостановлено.