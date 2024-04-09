Аэропорт Шереметьево запустит межтерминальные поезда в июне

«Запустят (межтерминальные поезда в аэропорту Шереметьево — прим. Агентства “Москва”), это обязательное условие», — сказал Тыщук.
В пресс-службе аэропорта Шереметьево Агентству «Москва» подтвердили запуск движения межтерминальных поездов в июне.
«Запуск движения поездов межтерминального перехода с возобновлением работы терминала D подтверждаем», — уточнили в Шереметьево.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» планирует перевод федеральных рейсов в терминал D аэропорта Шереметьево с 1 июня 2024 года.
В июне 2022 года пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что движение межтерминальных поездов из терминалов D, E, F до терминалов B и C приостановлено.