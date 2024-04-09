Аэропорт Шереметьево запустит межтерминальные поезда в июне

Аэропорт Шереметьево запустит межтерминальные поезда из терминалов D, E, F до терминалов B и C в июне 2024 года, когда авиакомпания «Победа» переведет выполнение рейсов по России в терминал D. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук.