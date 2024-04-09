Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Нижнем Новгороде

Замыкает рейтинг вакансия начальника отдела (кредитование малого и среднего бизнеса). Ему предлагают оплату от 100 до 130 тысяч рублей, премии и компенсацию расходов на гашение процентов по ипотечным кредитам (в зависимости от стажа).