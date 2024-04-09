Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Нижнем Новгороде

Сервис SuperJob проанализировал 150 тысяч вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Нижнем Новгороде.
Больше всего готовы платить кузнецу-штамповщику на автомобилестроительном производстве. Сотруднику предлагают зарплату от 148 тысяч рублей, жилье и компенсацию питания.
Второе место занимает вакансия водителя на грузовом автомобиле. Будущему сотруднику обещают оплату от 120 до 170 тысяч рублей, комплексные обеды, компенсацию ГСМ и подарки к праздникам.
На третьем месте — вакансия менеджера по продажам. Работодатель — оценочная компания. Кандидату предлагают оплату до 120 тысяч рублей.
Также в рейтинг вошла вакансия наладчика фрезерных станков. Сотруднику готовы платить от 120 тысяч рублей и обещают санаторно-курортное лечение и компенсацию жилья для иногородних.
Замыкает рейтинг вакансия начальника отдела (кредитование малого и среднего бизнеса). Ему предлагают оплату от 100 до 130 тысяч рублей, премии и компенсацию расходов на гашение процентов по ипотечным кредитам (в зависимости от стажа).
В топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.