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Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Нижнем Новгороде

В топе — вакансии в ритейле и строительстве.

Сервис SuperJob проанализировал 150 тысяч вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Нижнем Новгороде.

Больше всего готовы платить кузнецу-штамповщику на автомобилестроительном производстве. Сотруднику предлагают зарплату от 148 тысяч рублей, жилье и компенсацию питания.

Второе место занимает вакансия водителя на грузовом автомобиле. Будущему сотруднику обещают оплату от 120 до 170 тысяч рублей, комплексные обеды, компенсацию ГСМ и подарки к праздникам.

На третьем месте — вакансия менеджера по продажам. Работодатель — оценочная компания. Кандидату предлагают оплату до 120 тысяч рублей.

Также в рейтинг вошла вакансия наладчика фрезерных станков. Сотруднику готовы платить от 120 тысяч рублей и обещают санаторно-курортное лечение и компенсацию жилья для иногородних.

Замыкает рейтинг вакансия начальника отдела (кредитование малого и среднего бизнеса). Ему предлагают оплату от 100 до 130 тысяч рублей, премии и компенсацию расходов на гашение процентов по ипотечным кредитам (в зависимости от стажа).

В топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.