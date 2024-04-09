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Банковские карточки могут не работать в ночь на 12 апреля

По информации Банковского процессингового центра, сложности могут возникнуть не только при расчетах по карточке, но и при снятии наличных в банкоматах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Держатели банковских карт могут испытывать некоторые проблемы с их использованием ночью с четверга на пятницу, сообщается на официальном сайте Банковского процессингового центра.

Отмечается, что 12 апреля с 3:20 до 6:30 будут проводиться техработы на аппаратно-программном комплексе центра. Это необходимо, чтобы обеспечить выполнение требований международных платежных систем, пояснили в профильной организации.

Таким образом, в этот период времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании карточек банков, которые пользуются услугами центра.

В связи с техническими работами также могут быть сложности с расчетами банковскими картами в магазинах, организациях сервиса, а также при снятии наличных в банкоматах, которые обслуживаются банками, подключенными к данному аппаратно-программному комплексу центра.

В марте также несколько раз происходили аналогичные перерывы в обслуживании держателей карточек.

Так, 12 марта причиной стала модернизация одного из комплексов центра, а 16 марта — работы на аппаратно-программном комплексе. Кроме того, 18 марта с 0:00 до 6:00 проводились срочные технологические работы на сетевом оборудовании центра.

Помимо того, 21 марта специалисты Банковского процессингового центра занимались обновлением сервиса «Белкарт Pay». Из-за этого были перерывы в работе данного сервиса, а также проблемы с проведением операций оплаты с использованием мобильного приложения.