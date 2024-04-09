В Омске снесут дом 1917 года, который не попал в список объектов культурного наследия

Аварийными признаны частный дом № 12 на 5-й Западной, двухэтажный дом № 105 на Южной, двухэтажный дом № 7 в посёлке Волжском, а также частный дом № 84 на Учебной. К слову, последний был построен ещё в 1917 году и претендовал на включение в список объектов культурного наследия регионального значения, однако получил отказ.