В Самаре вакансия водителя стала самой высокооплачиваемой

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в апреле больше всего готовы платить водителю категории «Е» — от 150 до 250 тысяч рублей. На втором месте вакансия менеджера по продажам, соискатели могут рассчитывать на зарплату от 140 тысяч рублей и бонусы. Третье место занимает вакансия директора ресторана, самарцам предлагают от 140 тысяч рублей.