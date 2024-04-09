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В Самаре вакансия водителя стала самой высокооплачиваемой

Самарцам рассказали о самых оплачиваемых вакансиях апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местным жителям рассказали, на какой работе заплатят больше в апреле 2024 года. Специалисты изучили рынок труда.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в апреле больше всего готовы платить водителю категории «Е» — от 150 до 250 тысяч рублей. На втором месте вакансия менеджера по продажам, соискатели могут рассчитывать на зарплату от 140 тысяч рублей и бонусы. Третье место занимает вакансия директора ресторана, самарцам предлагают от 140 тысяч рублей.

Кроме того, в рейтинг попали вакансии конструктора корпусной мебели и менеджера по локальным сетям.