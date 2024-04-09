Юревич и Белоусов все еще бенефициары «Макфы», заявил прокурор

«Из материалов дела следует, что все эти компании изначально основывались и принадлежали именно Юревичу Михаилу, а в дальнейшем уже с целью обхода законодательных ограничений в виде коррупционных запретов права на компании переводились уже в отношении иных лиц», — сказал прокурор в Центральном районном суде Челябинска.
Представитель истца подчеркнул, что материалы дела подтверждают хронологию учреждения и дальнейший переход прав в отношении компаний и доказывают их принадлежность ответчикам — Юревичу и Белоусову.
«Имущество, о взыскании которого заявлено прокурором, принадлежит им, управлялось ими и конечными бенефициарами имущества являются они», — добавил истец.
В соответчиках значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе находящиеся в международном розыске основатель «Макфы» Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
Сумма иска составляет порядка 46 миллиардов рублей, сообщал РИА Новости адвокат управляющей компании «Макфа» Павел Хлюстов.
«Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. «Макфа» экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.