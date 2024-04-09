Юревич и Белоусов все еще бенефициары «Макфы», заявил прокурор

В соответчиках значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе находящиеся в международном розыске основатель «Макфы» Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.