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Ярмарка трудоустройства пройдет в Краснодаре 12 апреля

В Краснодаре ярмарку трудоустройства организуют на четырех площадках.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарка трудоустройства пройдет в Краснодаре 12 апреля. Мероприятия организуют на четырех площадках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для участников проведут экспресс-собеседования, профтестирование, индивидуальные консультации, мастер-классы и семинары. Соискателям в том числе расскажут о выстраивании карьеры и открытии своего дела.

С 10:00 до 14:00 ярмарка будет работать:

— по улице им. Петра Метальникова, 42 — «Работа России — от возможности к действию»;

— по улице 1-й Заречной, 17 — «Работа России — для каждой семьи»;

— по улице им. Атарбекова, 1/1- «Работа России — защитникам Отечества»;

— по улице Красной, 44 (Музыкальный театр ТО «Премьера) — “Выбери будущее сегодня”.

Ярмарка нацелена на то, чтобы помочь краснодарцам найти достойную работу, а работодателям — квалифицированные кадры. Участвовать могут все желающие, в том числе выпускники школ, студенты, безработные граждане, участники СВО и члены их семей.

В 2023 года ярмарку трудоустройства посетили более двух тысяч жителей города.

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