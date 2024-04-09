Ярмарка трудоустройства пройдет в Краснодаре 12 апреля. Мероприятия организуют на четырех площадках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Для участников проведут экспресс-собеседования, профтестирование, индивидуальные консультации, мастер-классы и семинары. Соискателям в том числе расскажут о выстраивании карьеры и открытии своего дела.
С 10:00 до 14:00 ярмарка будет работать:
— по улице им. Петра Метальникова, 42 — «Работа России — от возможности к действию»;
— по улице 1-й Заречной, 17 — «Работа России — для каждой семьи»;
— по улице им. Атарбекова, 1/1- «Работа России — защитникам Отечества»;
— по улице Красной, 44 (Музыкальный театр ТО «Премьера) — “Выбери будущее сегодня”.
Ярмарка нацелена на то, чтобы помочь краснодарцам найти достойную работу, а работодателям — квалифицированные кадры. Участвовать могут все желающие, в том числе выпускники школ, студенты, безработные граждане, участники СВО и члены их семей.
В 2023 года ярмарку трудоустройства посетили более двух тысяч жителей города.