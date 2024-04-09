В центре Красноярска из-за нашествия крыс временно закрыли супермаркет

Специалисты краевого Роспотребнадзора временно закрыли супермаркет в центре Красноярска. Помещение находится на улице Перенсона, 29 (на месте бывшего кинотеатра «Пикра»).
Причиной такого решения стало нашествие крыс. Во время проверки выяснилось, что заселенность торгового объекта грызунами составил 18 особей на 1000 квадратных метров. Это превышает эпидемиологически установленный нормируемый показатель в 36 раз.
Сотрудники ведомства составили протокол о временном запрете деятельности продуктового магазина, заведено дело об административном правонарушении. Материалы проверки переданы в Центральный районный суд.
Грызуны стали серьезной проблемой для торговых точек краевого центра. Так, в июле 2023 года большая крыса терроризировала супермаркет и жителей дома № 121 на улице Красной Армии. А в ноябре в сети появилось видео очевидцев, снявших грызуна на полках с хлебобулочными изделиями в магазине на Красноярском рабочем.