В центре Красноярска из-за нашествия крыс временно закрыли супермаркет

Грызуны стали серьезной проблемой для торговых точек краевого центра. Так, в июле 2023 года большая крыса терроризировала супермаркет и жителей дома № 121 на улице Красной Армии. А в ноябре в сети появилось видео очевидцев, снявших грызуна на полках с хлебобулочными изделиями в магазине на Красноярском рабочем.