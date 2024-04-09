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В Новосибирске изъяли более 4 тысяч поддельных футболок и панам

Совместный рейд провели таможенники, полицейские и сотрудники ФСБ.

Источник: Сибирское таможенное управление

Новосибирские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и полицейскими выявили факт продажи поддельной одежды в одном из торговых павильонов мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

В ходе совместного рейда по контролю за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке специалисты обнаружили маркированные логотипами известных брендов футболки, головные уборы и носки с признаками кустарного производства. Продавцов попросили предоставить документы, разрешающие пользование товарным знаком, однако таких бумаг у них не нашлось.

В результате 4200 единиц одежды были изъяты и направлены на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.

В ведомстве добавили, что за первый квартал 2024 года сотрудники таможни выявили в торговых точках Новосибирска более 4,6 тысяч контрафактных товаров. Как правило, это одежда, обувь, головные уборы и нижнее бельё. В результате возбуждены уже 5 уголовных дел по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

В прошлом году в Новосибирской области из незаконного оборота изъяли 11,2 тыс. единиц поддельной одежды.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске супруги пытались перевести через таможню одежду на 30 тысяч евро.

таможня