В Новосибирске изъяли более 4 тысяч поддельных футболок и панам

Новосибирские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и полицейскими выявили факт продажи поддельной одежды в одном из торговых павильонов мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
В ходе совместного рейда по контролю за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке специалисты обнаружили маркированные логотипами известных брендов футболки, головные уборы и носки с признаками кустарного производства. Продавцов попросили предоставить документы, разрешающие пользование товарным знаком, однако таких бумаг у них не нашлось.
В результате 4200 единиц одежды были изъяты и направлены на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.
В прошлом году в Новосибирской области из незаконного оборота изъяли 11,2 тыс. единиц поддельной одежды.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске супруги пытались перевести через таможню одежду на 30 тысяч евро.