Какое жилье продолжает дорожать в Казахстане

В целом самая дорогая первичка в марте продавалась в Астане — 575 214 тенге за квадратный метр. Самое дешевое жилье можно купить в Актобе — 279 029 тенге за «квадрат». В Алматы ценник установился на уровне 573 352 тенге, а в Шымкенте — 423 500 тенге. Самая дорогая вторичка продавалась также в Астане — 613 593 тенге, а самая дешевая в Актобе — 290 693 тенге за квадратный метр. В Алматы средняя цена составила 592 192 тенге, а в Шымкенте — 430 255 тенге.