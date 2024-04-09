ПСБ обеспечит жителям Гагаузии возможность трансграничных платежей

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) обеспечит жителям Гагаузии возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.
Во вторник в Москве Фрадков, Гуцул и Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
«Мы в этом видим нашу задачу: технически реализовать те договоренности, которые вы достигли с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что мы понимаем, что возможности людей, которые сейчас проживают в Гагаузии, с точки зрения получения полноценных банковских услуг ограничены, ограничены возможности проведения трансграничных платежей. Мы все это можем предоставить именно с точки зрения, в том числе, использования платежных систем, которые в России работают», — сказал Фрадков.
«И мы гарантируем, что со стороны ПСБ сможем предоставлять весь тот комплекс качественных банковских продуктов, соответствующих высокому международному уровню… Таким образом, чтобы жители Гагаузии это оценили», — заключил он.