ПСБ обеспечит жителям Гагаузии возможность трансграничных платежей

«Мы в этом видим нашу задачу: технически реализовать те договоренности, которые вы достигли с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что мы понимаем, что возможности людей, которые сейчас проживают в Гагаузии, с точки зрения получения полноценных банковских услуг ограничены, ограничены возможности проведения трансграничных платежей. Мы все это можем предоставить именно с точки зрения, в том числе, использования платежных систем, которые в России работают», — сказал Фрадков.