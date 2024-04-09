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«Молдовагаз» может возобновить закупки природного газа у «Газпрома»

Глава «Молдовагаза» опубликовал письмо к НАРЭ с изложением возможного развития событий на молдавском газовом рынке после 1 мая 2024 года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. АО «Молдовагаз» рассчитывает вернуться к закупкам газа у «Газпрома» для потребителей с правого берега Днестра в период с мая по сентябрь. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан.

Соответствующее обращение он направил Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ). Текст его он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Молдовагаз» сможет покрыть часть потребления природного газа из источников «Газпрома» в мае-сентябре 2024 года, а другую часть — путем закупки газа на конкурентных условиях, выбирая поставщика, с целью сбалансировать минимальную стоимость закупаемого газа и обеспечить потребителей природным газом в условиях доступности, наличия, надежности, непрерывности, качества и прозрачности", — говорится в письме Чебана.

«Молдовагаз» с декабря 2022 года использует для жителей правого берега Днестра газ, закупаемый госпредприятием «Энергоком», контракт с которым прекратит действовать с 1 мая.

Газпром