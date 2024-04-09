«Молдовагаз» может возобновить закупки природного газа у «Газпрома»

«Молдовагаз» сможет покрыть часть потребления природного газа из источников «Газпрома» в мае-сентябре 2024 года, а другую часть — путем закупки газа на конкурентных условиях, выбирая поставщика, с целью сбалансировать минимальную стоимость закупаемого газа и обеспечить потребителей природным газом в условиях доступности, наличия, надежности, непрерывности, качества и прозрачности", — говорится в письме Чебана.