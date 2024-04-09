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Горячей воды не будет в некоторых районах Ростова-на-Дону с 15 до 28 апреля

С 15 апреля в некоторых районах Ростова временно отключат горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

Часть жителей Ростова-на-Дону временно останутся без горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей на Королева и Миронова. Плановые работы будут проводиться с 15 по 28 апреля 2024 года, напоминают городские власти.

Горячей воды не будет:

— на Северном в границах улиц: Капустина — Пацаева — Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — Королева — Космонавтов — Волкова;

— в районе «Темерник»: Лелюшенко — Миронова — Думенко;

— в районе проспекта Ленина: Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Ярослава Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — Нагибина — Новаторов — Врубовая — Актюбинский.

Напомним, опрессовку теплосетей проводят ежегодно, перед отопительным сезоном и после его завершения. Во время работ могут обнаруживаться течи, порывы и размывы грунта. Подходить к таким местам опасно. Нужно держаться в стороне от потоков воды и сразу же обращаться в диспетчерскую или по номеру «112».

ЖКХ