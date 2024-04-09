В Воронеже цены на такси могут вырасти на 30 процентов

Об этом сообщил зампредседателя межрегионального профсоюза таксистов Андрей Попков изданию «Парламентская газета».
Эксперт рассказал, что на рост цен в первую очередь повлияет увеличение стоимости иномарок. Так, например, китайский производитель, который является основным поставщиком автомобилей на российский рынок, поднял цены на транспортные средства на 11 процентов. Кроме того, растут текущие затраты автопарков.
Еще одной из главных причин подорожания проезда Попков назвал отсутствие запчастей для китайских автомобилей: в России нет заводов, которые выпускали бы запасные части для массы иномарок.
— Раньше, например, для корейских и японских брендов они изготавливались прямо на месте. Сейчас — только импорт. Это тоже приведет к росту издержек. В целом, на мой взгляд, если ничего принципиально не изменится, то в течение года цена поездок на такси вырастет примерно на 30%, — сказал изданию представитель профсоюза таксистов.
Сейчас в Воронеже 10 километров поездки, например, от Юго-Западного рынка на правом берегу до ДК имени Кирова на левом берегу стоит примерно 400 рублей. Это цена в будни — не в час-пик, и не в трафиковое время. При подорожании проезда это расстояние будет стоить 520 рублей. Даже трудно предположить на сколько взлетит цена в праздники.