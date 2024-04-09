В Воронеже цены на такси могут вырасти на 30 процентов

— Раньше, например, для корейских и японских брендов они изготавливались прямо на месте. Сейчас — только импорт. Это тоже приведет к росту издержек. В целом, на мой взгляд, если ничего принципиально не изменится, то в течение года цена поездок на такси вырастет примерно на 30%, — сказал изданию представитель профсоюза таксистов.