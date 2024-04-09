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Минскэнерго: подачу тепла в Минске свели к минимуму

Ранее из-за резкого похолодания власти Минска приняли решение повременить с отключением отопления, сейчас в стране снова ощутимо потеплело.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Система теплоснабжения белорусской столицы переведена на минимально возможные параметры работы, сообщили в официальном Telegram-канале «Минскэнерго».

Как рассказали в профильной организации, температура сетевого теплоносителя в настоящее время составляет 65−68 градусов, это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 50 градусов.

Решение свести подачу тепла до минимума связано с потеплением в стране, пояснили в «Минскэнерго».

Ранее власти Минска сообщали, что повременят с отключением отопления. Как пообещали в Мингорисполкоме, отопление пока не отключат ни у одной из групп потребителей тепла. Связано это решение было с резким похолоданием, но сейчас в стране снова ощутимо потеплело.

Когда отключают тепло.

Решение о завершении осенне-зимнего периода местные власти принимают тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет +8°С и выше.

Отопление потребителей социальной сферы — больницы, детские сады, школы — приостанавливается, когда среднесуточная температура воздуха достигает +10°С также на протяжении трех дней.

ЖКХ