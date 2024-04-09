Минскэнерго: подачу тепла в Минске свели к минимуму

Ранее власти Минска сообщали, что повременят с отключением отопления. Как пообещали в Мингорисполкоме, отопление пока не отключат ни у одной из групп потребителей тепла. Связано это решение было с резким похолоданием, но сейчас в стране снова ощутимо потеплело.