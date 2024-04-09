Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым получит порядка 5,1 млрд рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений

На ряде объектов работы уже начались.

Правительство России согласовало выделение средств на ремонт 26 берегоукрепительных сооружений, разрушенных ноябрьским штормом: 22 объекта в Большой Ялте и по два в Николаевке Симферопольского района и в Алуште. Об этом рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов.

На ряде объектов работы уже начались. Так, в Судаке за счет средств республиканского резервного фонда ремонтируют набережную.

Министр отметил, что по ряду объектов фронт работ уже понятен, их успеют восстановить до начала купального сезона.

бюджет