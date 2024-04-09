Крым получит порядка 5,1 млрд рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений

Правительство России согласовало выделение средств на ремонт 26 берегоукрепительных сооружений, разрушенных ноябрьским штормом: 22 объекта в Большой Ялте и по два в Николаевке Симферопольского района и в Алуште. Об этом рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов.