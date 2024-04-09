В ряде домов Вахитовского и Приволжского районов на сутки отключат воду

В некоторых домах Вахитовского и Приволжского районов Казани отключат водоснабжение. Это связано с производством работ по подключению двух водопроводов здания Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала по ул. Х. Такташа к централизованным сетям водоснабжения города.