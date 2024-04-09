В ряде домов Вахитовского и Приволжского районов на сутки отключат воду

В некоторых домах Вахитовского и Приволжского районов Казани отключат водоснабжение. Это связано с производством работ по подключению двух водопроводов здания Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала по ул. Х. Такташа к централизованным сетям водоснабжения города.
С 09:00 12.04.2024 до 13:00 13.04.2024 планируется отключение водоснабжения по следующим адресам:
Назарбаева, 35, 35 корп.1; 35а, 47/113 Назарбаева, 48, 54, 56, 58, 60, 60 корп.1; 60а, 62, 64, 64а, 66, 66 корп.1; 66 корп.2; 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80/105 Роторная, 1а, 7, 7 корп.1; 7а, 9, 9а, 11 Салимжанова, 2 В, 2 г, 5, 10/73, 12, 14, 14 корп.1,2,3; 16, Спартаковская, 2, 2 корп.1,3,4, Х. Такташа, 78а, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 93г/30, 93г/43, 95, 97, 99, 101, 103, 105/80 Х. Такташа, 113/47 Х. Такташа, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32а, 32/1, 32/2, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 54а, 54б, 57б, 58, 58/1, 73/10, 75, 77, 77а, 77б, 77б корп.1,2; Халева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Также в ряде домов возможно понижение давления воды. С перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.