Новосибирск отстает от соседей по уровню зарплат

Аналитики сервиса hh.ru изучили ситуацию с зарплатами в регионах Сибири. Оказалось, что Новосибирск уступает по этому показателю Иркутску и Красноярску, занимая третье место со средней зарплатой в 60 тысяч рублей.
Лидером по уровню дохода стала Иркутская область, где жители в среднем получают 66,1 тысяч рублей в месяц. Второе место занял Красноярский край с показателем 64,8 тысяч рублей.
Самые низкие зарплаты в Сибири зафиксированы в Алтайском крае — 49,7 тысяч рублей.
Интересно отметить, что в марте во всех регионах Сибирского федерального округа предлагаемые работодателями зарплаты оказались выше ожиданий соискателей.
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