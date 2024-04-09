В Беларуси должникам по коммуналке запрещают получать посылки с Wildberries и OZON

Должникам по коммунальным услугам могут запрещать получать почтовые отправления и посылки на пунктах выдачи Wildberries и OZON. Подробности пишет щучинская районная газета «Дзяннiца».
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Елена Лащевская, заместитель начальника отдела принудительного исполнения Щучинского района, рассказала, какие меры применяют судебные исполнители, чтобы взыскать задолженности по оплате коммунальных платежей. Это может быть списание в бесспорном порядке денег со счетов должника, арест имущества, временное ограничение в праве выезда из страны и в праве управления машиной.
Среди нестандартных методов, кроме запрета на посылки, специалист указала также ограничение должника в праве пользоваться услугами мобильной связи, услугами «Белтелекома» и другие меры, предусмотренные законом «Об исполнительном производстве».
Если задолженность за коммуналку будет в течение шести месяцев подряд, сотрудники коммунальных служб подают иски в суд на переселение, выселение и понуждение к отчуждению жилого помещения. В итоге злостного должника могут выселить.
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