В Беларуси должникам по коммуналке запрещают получать посылки с Wildberries и OZON

Елена Лащевская, заместитель начальника отдела принудительного исполнения Щучинского района, рассказала, какие меры применяют судебные исполнители, чтобы взыскать задолженности по оплате коммунальных платежей. Это может быть списание в бесспорном порядке денег со счетов должника, арест имущества, временное ограничение в праве выезда из страны и в праве управления машиной.