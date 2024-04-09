Больше 55 тысяч воронежцев получили индексации пенсии

С начала апреля воронежское отделение Соцфонда России проиндексировало социальные пенсии более 55 тысяч жителей региона. Рост составил 7,5% в соответствии с новым размером прожиточного минимума. Повышенную пенсию воронежцы получат уже в этом месяце.