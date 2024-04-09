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Больше 55 тысяч воронежцев получили индексации пенсии

Рост выплат составил 7,5%

Источник: Комсомольская правда

С начала апреля воронежское отделение Соцфонда России проиндексировало социальные пенсии более 55 тысяч жителей региона. Рост составил 7,5% в соответствии с новым размером прожиточного минимума. Повышенную пенсию воронежцы получат уже в этом месяце.

Перерасчет коснулся 55 845 воронежских пенсионеров, среди которых 44 527 получателей социальной пенсии. Также прибавки к пенсии получили участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»; военнослужащие, проходившие военную службу по призыву; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; космонавты и летчики-испытатели.

С учетом индексации средний размер социальной пенсии в нашем регионе теперь составляет 12152 рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам в среднем составила 18 455 рублей, социальная пенсия инвалидам первой группы — 15 379 рублей.

Управляющий отделением СФР по Воронежской области Михаил Шапошников напомнил, что нынешняя индексация — третье повышение пенсий с начала года:

— В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. В Воронежской области индексация коснулась 527 842 человек.

Также были индексации в феврале (на 7,4%). Они затронули людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны.