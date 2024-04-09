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В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина

Минэнерго опровергло данные о поставках казахстанского бензина на рынок России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минэнерго РФ заявило, что появившаяся в западных СМИ информация о резервировании или поставках бензина на российский внутренний рынок не соответствует действительности, Россия не обращалась к Казахстану с подобным запросом.

В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что РФ обратилась к Казахстану с просьбой о формировании аварийного запаса бензина. В тот же день минэнерго Казахстана сообщило, что подобный запрос от России не поступал.

«Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок. Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС», — сообщили журналистам в министерстве.

Уточняется, что поставки бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены в соответствии с прогнозными индикативными балансами. При этом сохраняется возможность экспорта бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и эти поставки осуществляются.