В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина

Уточняется, что поставки бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены в соответствии с прогнозными индикативными балансами. При этом сохраняется возможность экспорта бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и эти поставки осуществляются.