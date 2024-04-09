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Цены на скупку драгметаллов повышают в Беларуси

Заметно увеличатся тарифы на скупку золота в изделиях и ломе, а платина и серебро подорожают не так ощутимо.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Министерство финансов Беларуси меняет тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Новые цены, которые начнут действовать с 12 апреля, предусматривает постановление Минфина № 22.

Скупочные тарифы за один грамм золота теперь будут такими:

375 проба — 78,65 рубля (ранее — 71,20).

500 проба — 104,86 рубля (ранее — 94,93).

583 и 585 пробы — 122,69 рубля (ранее — 111,07).

750 проба — 157,29 рубля (ранее — 142,4).

900 проба — 188,75 рубля (ранее — 170,87).

916 проба — 192,1 рубля (ранее — 173,91).

950 проба — 199,23 рубля (ранее — 180,37).

958 проба — 200,91 рубля (ранее — 181,89).

Скупочные цены на серебро также вырастут. К примеру, один грамм 750-й пробы будет стоить 1,79 рубля (прежний тариф — 1,66). Цены на другие пробы такие:

800 проба — 1,90 рубля (ранее — 1,77).

875 проба — 2,08 рубля (ранее — 1,93).

916 проба — 2,18 рубля (ранее — 2,02).

925 проба — 2,20 рубля (ранее — 2,04).

960 проба — 2,28 рубля (ранее — 2,12).

Платина 950-й пробы станет дороже всего на четыре копейки: ранее один грамм стоил 82,46 рубля, теперь — 82,5.

В предыдущий раз власти меняли скупочные цены на драгоценные металлы в ноябре 2023 года.