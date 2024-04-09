Цены на скупку драгметаллов повышают в Беларуси

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Министерство финансов Беларуси меняет тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Новые цены, которые начнут действовать с 12 апреля, предусматривает постановление Минфина № 22.
Скупочные тарифы за один грамм золота теперь будут такими:
375 проба — 78,65 рубля (ранее — 71,20).
500 проба — 104,86 рубля (ранее — 94,93).
583 и 585 пробы — 122,69 рубля (ранее — 111,07).
750 проба — 157,29 рубля (ранее — 142,4).
900 проба — 188,75 рубля (ранее — 170,87).
916 проба — 192,1 рубля (ранее — 173,91).
950 проба — 199,23 рубля (ранее — 180,37).
958 проба — 200,91 рубля (ранее — 181,89).
Скупочные цены на серебро также вырастут. К примеру, один грамм 750-й пробы будет стоить 1,79 рубля (прежний тариф — 1,66). Цены на другие пробы такие:
800 проба — 1,90 рубля (ранее — 1,77).
875 проба — 2,08 рубля (ранее — 1,93).
916 проба — 2,18 рубля (ранее — 2,02).
925 проба — 2,20 рубля (ранее — 2,04).
960 проба — 2,28 рубля (ранее — 2,12).
Платина 950-й пробы станет дороже всего на четыре копейки: ранее один грамм стоил 82,46 рубля, теперь — 82,5.
В предыдущий раз власти меняли скупочные цены на драгоценные металлы в ноябре 2023 года.