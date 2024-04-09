Цены на первичное жилье упали в Астане

«В марте в столице подешевела первичка, — 1,1% к февралю, и такое падение цен на квартиры в новых домах фиксируется впервые с лета 2017-го. А вот жилье во вторичном фонде Астаны все же прибавило в стоимости (+1,2% за месяц), как и аренда (+0,5%)», — говорится в сообщении.