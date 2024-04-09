«Энергоком» намерен участвовать в как можно большем количестве тендеров по газу

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. АО «Энергоком» в мае, после закрытия контракта на поставку газа для АО «Молдовагаз» намерено провести новые закупки топлива и участвовать в как можно большем количестве тендеров.
Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан выступил с обращением к руководству «Энергокома» с призывом отказаться от участия в сделках на розничном рынке природного газа, а весь закупленный компанией объем на май продать на оптовом рынке или через механизм биржевой торговли розничным поставщикам для покрытия нужд всех бытовых потребителей Молдовы.
По словам врио директора АО «Энергоком» Виктора Бынзаря, по окончании апреля и срока действия контракта, у возглавляемой им компании не будет больше никаких обязательств перед «Молдовагазом».
По его словам, за последние годы энергетический рынок Молдовы сильно изменился, и в стране появилась открытая биржа, которая может предложить очень интересные возможности для продавцов и покупателей. Он отметил, что 11 апреля Румынская товарная биржа впервые организует для компаний из Молдовы электронные торги для закупки природного газа для небытовых потребителей.
«Конечно, мы постараемся принять участие в как можно большем количестве тендеров, чтобы предложить лучшие условия и лучшие цены, и мы надеемся стать победителем в других аукционах. Но мы прекрасно понимаем, что на рынке есть конкуренция, есть цены от “Газпрома”, которые иногда гораздо ниже, чем на рынке, и у нас будет довольно интересная конкуренция», — заявил Бынзарь в телеэфире.
В АО «Молдовагаз» ранее заявили, что компания намерена вернуться к закупкам природного газа для правобережной Молдовы у российского «Газпрома».