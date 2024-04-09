«Энергоком» намерен участвовать в как можно большем количестве тендеров по газу

«Конечно, мы постараемся принять участие в как можно большем количестве тендеров, чтобы предложить лучшие условия и лучшие цены, и мы надеемся стать победителем в других аукционах. Но мы прекрасно понимаем, что на рынке есть конкуренция, есть цены от “Газпрома”, которые иногда гораздо ниже, чем на рынке, и у нас будет довольно интересная конкуренция», — заявил Бынзарь в телеэфире.