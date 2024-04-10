Массовое строительство мостов начнется в Приморье — чего ждать

Важным этапом стало завершение монтажа и установки блоков пролетного строения на мосту через реку Партизанская, что призвано обеспечить безопасность движения. В АО «Примавтодор» отметили, что сейчас рабочие заняты сварочными работами и подготовкой пролетных строений для опускания в проектное положение. Они также работают с дамбами и подходами к мосту. Планируется, что движение на этом участке будет восстановлено в июле.