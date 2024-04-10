В Приморье в этом году начнут строить катера и яхты из сплавов

В основном суда будем изготавливать из чёрных и цветных сплавов, выбор будет также зависеть от задач, которые ставит заказчик и условий эксплуатации судов. Кроме этого, будем выполнять гарантийное и регулярное техническое обслуживание, замену комплектующих, ремонты корпусов и двигателей, установку дополнительного оборудования на суда«, — сказал генеральный директор ООО “Русская судостроительная компания” Игорь Пронович.