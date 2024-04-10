В Приморье в этом году начнут строить катера и яхты из сплавов

Приморский бизнес пытается заполнить освободившиеся на фоне санкций ниши в судостроении. Вслед за компанией «Кораблестроение и композиты», проект по организации производства маломерных судов запускает «Русская судостроительная компания». Инвесторам предстоит решить непростую задачу — найти качественные судовые двигатели, лидером в производстве которых является недружественная нам Япония, сообщает ИА PrimaMedia.
«Русская судостроительная компания», учрежденная в ноябре 2023 года в селе Прохладное, планирует в третьем квартале текущего года начать производство катеров, яхт и лодок для рыбалки и прогулок на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» в Надеждинском районе.
В год планируется выпускать пять судов различных типов и моделей. Кроме того, верфь будет оказывать услуги по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации маломерных судов. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), резидент вложит в инвестпроект 15,6 млн рублей.
В основном суда будем изготавливать из чёрных и цветных сплавов, выбор будет также зависеть от задач, которые ставит заказчик и условий эксплуатации судов. Кроме этого, будем выполнять гарантийное и регулярное техническое обслуживание, замену комплектующих, ремонты корпусов и двигателей, установку дополнительного оборудования на суда«, — сказал генеральный директор ООО “Русская судостроительная компания” Игорь Пронович.
Сырье для производства (металлические сплавы, композитные материалы, судовое оборудование) будет закупаться как в России, так и за рубежом.
По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Русская судостроительная компания» является Игорь Пронович, у которого уже был проект по строительству маломерного флота — ООО «Производственное объединение алюминиевые лодки» (на данный момент находится в состоянии ликвидации). Кроме того, Пронович является совладельцем ООО «Элкор» (село Прохладное), специализацией которого заявлено производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.
Отметим, что правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока ранее одобрила приоритетное финансирование пяти инвестиционных проектов за счет средств корпорации «ВЭБ.РФ», в том числе создание верфи композитного судостроения в городе Корсаков на Сахалине.