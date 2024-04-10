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Госкомиссия разрешила вторую попытку запуска «Ангары-А5» с Восточного

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 10 апр — РИА Новости. Госкомиссия приняла решение вновь провести первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, отмененный накануне, в 12.00 мск 10 апреля, сообщил журналистам представитель «Роскосмоса».

Источник: © РИА Новости

«Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения “Ангара-А5” с космодрома Восточный», — сказал представитель «Роскосмоса».

Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой состоится в 12:00 по московскому времени с площадки 1А, уточнил он.

Пуск был автоматически отменен во вторник за две минуты до старта. Как пояснил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Такая ситуация, по его словам, потребовала слива топлива, а старт был предварительно переназначен на резервную дату — 10 апреля. Время пуска глава госкорпорации не назвал.

Семейство ракет «Ангара» создается в РФ с 1992 года. Один стартовый стол есть на космодроме Плесецк в Архангельской области, с него прошли три пуска «Ангары-А1.2» легкого класса (первый в 2014 году) и три пуска «Ангары-А5» тяжелого класса.

Стартовая инфраструктура для «Ангары» на Восточном строится с 2018 года. Предполагается, что в будущем отсюда будет стартовать модернизированная «Ангара-А5М», которая будет использована для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней. Также ожидается появление «Ангары-А5В» повышенной грузоподъемности (37,5 тонны на низкую околоземную орбиту) с кислородно-водородной третьей ступенью.

космос