Госкомиссия разрешила вторую попытку запуска «Ангары-А5» с Восточного

«Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения “Ангара-А5” с космодрома Восточный», — сказал представитель «Роскосмоса».
Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой состоится в 12:00 по московскому времени с площадки 1А, уточнил он.
Пуск был автоматически отменен во вторник за две минуты до старта. Как пояснил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Такая ситуация, по его словам, потребовала слива топлива, а старт был предварительно переназначен на резервную дату — 10 апреля. Время пуска глава госкорпорации не назвал.
Семейство ракет «Ангара» создается в РФ с 1992 года. Один стартовый стол есть на космодроме Плесецк в Архангельской области, с него прошли три пуска «Ангары-А1.2» легкого класса (первый в 2014 году) и три пуска «Ангары-А5» тяжелого класса.
Стартовая инфраструктура для «Ангары» на Восточном строится с 2018 года. Предполагается, что в будущем отсюда будет стартовать модернизированная «Ангара-А5М», которая будет использована для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней. Также ожидается появление «Ангары-А5В» повышенной грузоподъемности (37,5 тонны на низкую околоземную орбиту) с кислородно-водородной третьей ступенью.