Госкомиссия разрешила вторую попытку запуска «Ангары-А5» с Восточного

Стартовая инфраструктура для «Ангары» на Восточном строится с 2018 года. Предполагается, что в будущем отсюда будет стартовать модернизированная «Ангара-А5М», которая будет использована для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней. Также ожидается появление «Ангары-А5В» повышенной грузоподъемности (37,5 тонны на низкую околоземную орбиту) с кислородно-водородной третьей ступенью.