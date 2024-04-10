Названы страны — лидеры по обувному экспорту в Россию

Напротив, больше всего поставки обуви сократили Бельгия — в 771 раз (до 12 тысяч с 10 миллионов долларов), Мьянма — в 145 раз (до 37 тысяч с 5 миллионов долларов), а также Франция — в 15 раз (до 2,6 миллиона долларов), Нидерланды — в 13 раз (до 1,1 миллиона долларов), Великобритания — в 12 раз (до 736 тысяч долларов), Испания — в 7,1 раза (до 6,3 миллиона долларов), Южная Корея — в 7,1 раза (до 235 тысяч долларов) и Вьетнам — в 6,8 раза (до 20,6 миллиона долларов). Практически прекратили экспорт в РФ Швеция и Канада.