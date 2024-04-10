Названы страны — лидеры по обувному экспорту в Россию

Согласно доступным на данный момент данным, в прошлом году лидером обувного экспорта в Россию стал Китай с поставками на 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, в тройку лидеров вошли Италия с объемом поставок почти в 306 миллионов долларов и Турция с объемом экспорта в 154 миллиона долларов.
Топ-пять поставщиков обуви в Россию замкнули Польша и Латвия с экспортом почти в 151 и 67 миллионов долларов соответственно. Кроме того, в число главных продавцов обуви вошли Литва (59 миллионов долларов), Германия (57 миллионов), Киргизия (37 миллионов), Индия (36 миллионов), Армения (33 миллиона), Индонезия (31 миллион), Таиланд (22 миллиона), Вьетнам (21 миллион), Австрия (17 миллионов) и Сербия (16 миллионов).
Также стоит отметить, что одним из главных поставщиков обуви в Россию могла бы стать Белоруссия, но в 2022 и 2023 году она не раскрывала данные о своей торговле. По итогам 2021 года Минск занял третье место по обувным поставкам Москве с объемом в 224 миллиона долларов.
При этом, согласно имеющимся данным, среди крупных поставщиков больше всего экспорт обуви с досанкционного 2021 года по 2023 год нарастили Армения — почти в 11 раз, Киргизия — в 6,53 раза, и Казахстан — в 6,49 раза (до 12 миллионов долларов). Также отличились Сербия и США — их поставки выросли в 3,9 и 3,6 раза, до почти 16 и 14,5 миллионов долларов соответственно.
Кроме того, в 2−3 раза увеличился экспорт обуви из Румынии (до 1,8 миллиона долларов), Пакистана (1,5 миллиона), Латвии и Литвы. Самый заметный рост показали Грузия и Израиль — в 56,5 и 17 раз. Однако объемы их поставок в Россию довольно небольшие — всего 656 и 69 тысяч долларов соответственно.
Напротив, больше всего поставки обуви сократили Бельгия — в 771 раз (до 12 тысяч с 10 миллионов долларов), Мьянма — в 145 раз (до 37 тысяч с 5 миллионов долларов), а также Франция — в 15 раз (до 2,6 миллиона долларов), Нидерланды — в 13 раз (до 1,1 миллиона долларов), Великобритания — в 12 раз (до 736 тысяч долларов), Испания — в 7,1 раза (до 6,3 миллиона долларов), Южная Корея — в 7,1 раза (до 235 тысяч долларов) и Вьетнам — в 6,8 раза (до 20,6 миллиона долларов). Практически прекратили экспорт в РФ Швеция и Канада.