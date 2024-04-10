Банкротом признали обувную фабрику в Бердске

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом бердскую обувную фабрику «С-теп», входящую в OR Group, и ввел конкурсное производство, сообщает РБК.
В реестр кредиторов компании включены требования на 3 миллиарда рублей. Сумма основного долга фабрики перед ключевым кредитором — банком ВТБ — составляет более 5,1 миллиарда рублей. В феврале 2024 года суд также включил в реестр требований от банка ВТБ еще около 1,2 миллиардов рублей.
На минувшей рабочей неделе собрание кредиторов фабрики «С-теп» решило обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством об открытии конкурсного производства на предприятии.
Напомним, что процедура наблюдения на фабрике была введена еще в октябре 2023 года. Заявление подал Сбербанк из-за долга в 1,3 миллиарда рублей.
Андрей Иванов