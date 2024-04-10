Банкротом признали обувную фабрику в Бердске

В реестр кредиторов компании включены требования на 3 миллиарда рублей. Сумма основного долга фабрики перед ключевым кредитором — банком ВТБ — составляет более 5,1 миллиарда рублей. В феврале 2024 года суд также включил в реестр требований от банка ВТБ еще около 1,2 миллиардов рублей.