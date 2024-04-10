Эксперты рассказали, какие самые востребованные рабочие профессии в Иркутской области с начала года

В Иркутской области с начала года предприятия почти в два раза увеличили запрос в службу занятости на специалистов в области электро- и газосварки. Весной 2024 года зарплата сварщиков в регионе доходит до 200 тысяч рублей. Об этом сообщают в правительстве Приангарья со ссылкой на министерство труда и занятости.