Эксперты рассказали, какие самые востребованные рабочие профессии в Иркутской области с начала года

В Иркутской области с начала года предприятия почти в два раза увеличили запрос в службу занятости на специалистов в области электро- и газосварки. Весной 2024 года зарплата сварщиков в регионе доходит до 200 тысяч рублей. Об этом сообщают в правительстве Приангарья со ссылкой на министерство труда и занятости.
— Сейчас у работодателей в области пользуются спросом бетонщики, каменщики, плотники, арматурщики. В топ востребованных профессий входят и электрогазосварщики. Эти специалисты нужны во многих сферах. С начала 2024 года на портале «Работа России» разместили более 1300 вакансий для этих специалистов, — сказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Филиалы кадрового центра Приангарья предлагают обучиться этой профессии на базе местных учебных заведений. В настоящее время 10 соискателей из разных регионов проходят переподготовку в Центре обучения и содействия трудоустройству Иркутской области.
Кроме того, в министерстве труда добавили, что по этой специальности в области требуются специалисты разного профиля. Например, вышкомонтажник, врезчик, специалист по пластмассам или тугоплавким металлам. Больше всего вакансий для электрогазосварщиков предлагают предприятия Усть-Кута, Иркутска и Ангарска.